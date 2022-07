Henn korduskohtumisest Seinäjokiga: kindlasti ootame rasket mängu

Flora juhendaja usub, et Seinajöki meeskond, kellele meeldib palli vallata ja domineerida, alustavad kodus veelgi julgemalt – on nad ju esimese mängu järel 0 : 1 taga.

„Võib-olla ootame natuke agressiivsemat vastast. Eriti arvestades, et nad on seisus, kus on selg natuke vastu seina. Võib-olla tahetakse mängida veidi julgemalt. Aga mulle ei meeldi väga ennustustega tegeleda, sest jalgpall on selline mäng, kus keegi võib lüüa esimesel minutil värava. Ettearvamatust on palju, ei oska öelda, kuidas mäng kujunema hakkab.“