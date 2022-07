KOSILASED UKSE TAGA! Käiti soovitakse osta, aga praegune koduklubi tahab rohkem raha

Rumeenia väljaanne Digisport kirjutab, et välismaalt tuntakse elavat huvi kahe Rapidi mängija vastu. Üheks klubiks on Nice, keda juhendab nimekas treener Lucien Favre. Nice soovib enda ridadesse meelitada 19aastast rumeenlast Rares Iliet ja üleminekusummaks on väidetavalt viis miljonit eurot.

Teine mees, kellele on silm peale pandud, on just Käit.