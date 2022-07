VIDEO | Tour de France'i liidri õpetlik lugu: külmkambrist kalakastide vahelt rattamaailma tippu

Jonas Vingegaardi nimi ei ole rattamaailmas enam kellelegi võõras. Kui ta aga Tour de France’i 11. etapi viimastel kilomeetritel sadulast tõusis, teised maha jättis ja uhkes üksilduses üle finišijoone veeres, said kõik aru, et asi on tõsine. Vingegaardi lugu on tüüpiline „started from the bottom, now we're here“ nagu Drake armastab laulda.