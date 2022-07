Warholm kinnitas, et osaleb MMil: viimase testi põhjal on seis paljulubav

Eeljooksud toimuvad Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul. Warholm, kes on kahekordne maailmameister ja olümpiavõitja, ütles, et ei anna lubadust kaitsta oma tiitlit. Samas kinnitas ta, et viimase testi põhjal on vorm paljulubav.

„Ma pole varasemalt ilmselt kunagi lubanud tuua MMilt kuld. Kindlasti ei hakka ma seda lubama ka nüüd. Mul pole nii katsumusterohket [hooaega] veel olnud,“ selgitas Warholm oma peasponsori Puma pressikonverentsil.