OTSEBLOGI | Kas Tänakut ootab pühapäeval killukegi õnne?

Kuidas on koduteedel kihutada teadmises, et võitu püüda pole võimalik? Tänak vastas: „Ma tahaksin [nautida]. See on väljakutse. Praegu autot juhtida ei tundu loomulik – siit sealt on palju asju puudu. Teed olid, vähemalt esimesel läbimisel, väga lõbusad ja nauditavad ning ilm tegi asja vürtsikaks.“