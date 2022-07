OTSEBLOGI | Rovanperä sai järjekordse katsevõidu, Tänak püsib esikolmikus

Autoralli MM-sari on jõudnud Eestisse, kus toimub hooaja seitsmes etapp. Reedese päeva lõpuks on sõidetud üheksa kiiruskatset ning liidriohjad on haaranud MM-sarja üldliider Kalle Rovanperä. Kodupubliku lemmik Ott Tänak on kolmas. Õhtuleht hoiab lugejaid Rally Estonial toimuvaga kursis otseblogi vahendusel!