OTSEBLOGI | Tänak läheb Rally Estonia pikale võistluspäevale vastu kolmandana

Homme on mehi ees ootamas üheksa kiiruskatset ning päev algab kell 9:03 Elva 11,73 km pikkuse katsega. Praegu näib küll, et kõik trumbid on Rovanperä taskus, kuid ei maksa sündmuste käigust ette rutata, sest keegi ei tea, mida ilmataadil veel pakkuda on. Ott Tänaku jaoks tundub esikoht liiga kauge sinilinnuna ning pigem tuleb kõvasti vaeva näha, et Esapekka Lappi enda selja taga hoida.