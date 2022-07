GALERII | Rally Estonia on avatud! Urmo Aava lubab, et see saab olema kõigi aegade parim

Tõsi küll, korraldajad elasid teisipäeva pärastlõunal üle ärevad hetked, kui Tartumaad ja iseäranis Kambja piirkonda (kuhu jõuavad ka kiiruskatsed) räsis karm tomb, mis murdis puid ja lõhkus teid – tulvavesi oli nii suur, et uhus mingid teeosad lihtsalt minema – kuid nüüdseks on ka sealkandis kõik taas korras. „Ehitised on meil õnneks nii massiivsed, et telkidele, tribüünidele ja lavadele ei teinud see raju midagi,“ lisas Aava.