GALERII | MILLINE DRAAMA! Voolaid andis ajalooliseks penaltiseeriaks vaid ühe käsu: Mošnikov lööb esimesena ja võit tuleb!

Paide peatreener Karel Vooland ütles pärast mängu, et usaldas penaltiseerias lööjate valiku oma abilistele: „Ma ütlesin neile, et ükskõik milline viisik meil lööma läheb, me oleme täna vaimselt nii tublid ja tugevad, et pole vahet, kas noored või vanad, pange lihtsalt Sergei Mošnikov esimeseks ja me võtame selle ära!“

Võtsidki. Paide edenes kolmandal eurohooajal esimest korda teise ringi. Ja kõik sai alguse ühe noore fänni prohvetlikust soovitusest…