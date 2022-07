Drell tegi suveliigas korraliku mängu ja aitas Bullsi taas võiduni

Bulls on nüüd võitnud neljast kohtumisest kolm, ainus kaotus tuli Drelli parimas mängus New York Knicksi vastu. Suveliiga süsteem on üles ehitatud nõnda, et kõik meeskonnad mängivad viis kohtumist ja nelja esimese matši järel saavad kaks parimat mängida omavahel tiitli peale. Kolm võitu ja üks kaotus ei taganud Bullsile kohta finaalis ja viimases mängus kohtuvad nad Philadelphia 76ersiga, kes on seni võitnud ühe ja kaotanud kaks lahingut.