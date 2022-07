VIDEO | USA sprindistaar andis MMi eeljooksus tormihoiatuse

„Staadion, rada ja atmosfäär olid suurepärased, kuid olin jooksus raskustes. Ma pole 100% juures, kuid andsin endast kõik. Lähen füsioterapeudi juurde, et homseks valmis olla. Jooksin 10,04 poole jõuga. Ütleksin, et füüsiliselt olen korralikus vormis. Pean lihtsalt oma jalad tööle saama,“ sõnas Jacobs pärast jooksu Reutersile.

„Paistab, et kõik räägivad minust, kuid loodan, et neil on selleks hea põhjus. Tahan keskenduda ainult jooksule. Mu keha on kange, kuid isegi siis, kui ma poleks edasi pääsenud, olnuks siia tulemine seda väärt,“ lausus Omanyala.