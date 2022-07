FOTOD JA RALLIJUTUD KANEPIST | „Mul on naine Saaremaalt, nii et oleme Tänakuga peaaegu sugulased!“

Kui suuna Tartust Rally Estonia ühe sõlmpunki ehk Kanepi poole võtsime, algas kohe Taaralinna külje all selline paduvihm, et pelgalt mõtegi sellistes oludes ralliraja ääres kössitamisest ajas kerged judinad peale. Õnneks ei seadnud reporterist ja fotograafist koosnenud Õhtulehe ekipaaž eesmärgiks end kusagile katsele pressida, vaid tahtsime näha ja tunnetada, mida arvab kohalik rahvas – ja ehk ka mõni kaugema kandi rallisõber – tänavusest üritusest. Kanepi külje alt Mügralt algav Kanepi kiiruskatse sõidetakse küll pühapäeval, kuid et piirkonda jäävad ka Neeruti, Vastsemõisa ja Otepää katsed, võtsime eelduseks, et ralli hõngu peaks Kanepis juba praegu korralikult õhus olema.