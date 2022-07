JÄLLE DOPING! Olümpiavõitja ja maratoni medalisoosik said MMi eel võistluskeelud

Cherono, kes on karjääri jooksul saanud esikoha näiteks Bostoni ja Chicago tippmaratonidel, andis 23. mail võistlusvälise dopinguproovi, millest leiti keelatud südamerohu trimetasidiini jälgi. Keenia sportlast teavitati positiivsest proovist neljapäeval, mil ta võistluspaika Eugene’is pärale jõudis. Reeglid on halastamatud: jooksjale määrati esialgne võistluskeeld, mis tähendab, et ta jääb pühapäeval toimuvast MM-maratonist eemale.

Lisaks Chereonole teatas kergejõustiku aususe eest vastutav AIU veel teisestki dopingukaristusest: MMilt eemaldati 400 meetri jooksja Randolph Ross. Ameeriklasele pannakse süüks, et ta jäi dopinguküttidele kättesaamatuks 18. juunil. Täpsemat infot kahjuks pole: et kas tegu on automaatse karistusega mitmenda taolise eksimuse eest või on ametnikel põhjust kahtlustada, et mees vältis meelega tol päeval proovi andmist. Igatahes pidas ta AIUga 14. juulil Oregonis vestluse, mille tulemusel otsustati määrata talle võistluskeeld.