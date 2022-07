Tänak: esimest korda elus polnud ma Rally Estonial konkurentsivõimeline – masendav

Ott Tänak lõpetas Rally Estonia kolmandana, kuid Toyota pilootidest Kalle Rovanperäst ja Elfyn Evansist jäi ta siiski kaugele. Eestlase sõnul on suutmatus kodurallil võidu nimel võidelda mõnevõrra masendav, ent teisest küljest saab ta aru, et see on olukord, millega tuleb lihtsalt leppida. Sellegipoolest mõjus kolmas koht talle pettumusena.