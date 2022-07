Eurosarjast pudenenud Flora sai meistriliigas kindla võidu

Mänguskoori avas 41. minutil Daniil Kuraksin. Pall jõudis karistusalas pärast mitme külalismeeskonna mängija rikošetist ründajani, kes saatis selle ühe puutega ristnurka. Väravavaht ei jõudnud sellele reageeridagi.

73. minutil duubeldas eduseisu Konstantin Vassiljev. Esmalt õnnestus Kalevi puurilukul Stiven Raideril tõrjuda Henrik Ojamaa löök, kuid lahtise pallini jõudis esimesena 37aastane poolkaitsja, kes võttis selle esmalt rahulikult omaks ning saatis seejärel kaitsja jalgade vahelt üle väravajoone.

Flora peatreener Jürgen Henn ütles pärast mängu ETV2 otseülekandes, et kuigi avaväravat tuli oodata üsna pikalt, siis teiseks poolajaks suuri muudatusi ei tehtud. „Teadsime, et üleminek murule võtab natuke aega. Koosseisus oli päris mitu muudatust, arvestasime, et algus võib natuke rabe olla. Olime kannatlikud ja teisel poolajal keskendusime rohkem mõnedele nüanssidele: kuidas hoida rünnakul paremat struktuuri.“

Ta tõdes, et meeskond pole ilmselt veel korralikult saanud üle kaotusest Seinäjokile. „Kindlasti on ta kuskil sees, tekitab mängijates erinevaid emotsioone: mõnes ebakindlust, mõnes viha. Kokkuvõttes saime hästi hakkama. Alguses oli natuke rabedust, aga ma pole kindel, kas see oli seotud emotsionaalse poolega. Pigem oli see tingitud vahetustest, reisimisest ja tõsiasjast, et aega valmistumiseks oli vähe,“ lausus Henn.

Kalevi peatreener Aivar Anniste tunnistas, et vastased olid neist taseme poolest selgelt üle. „Me ei saanud hakkama kvaliteediga, mida Flora pakkus meile nii palliga mängus kui ka otsustes. Olime füüsiliselt nii küpsed, et ei suutnud isegi oma trumpe ehk kontrarünnakuid ära kasutada. Liini taha ei saanud praktiliselt ühtegi söötu ega jooksu ja praktiliselt kõik teised pallid võitsid nemad – nii on väga raske tabeliliidri vastu hambaid näidata.“

Flora asus võidu järel liigatabelit juhtima, olles 19 kohtumisest kogunud 53 punkti. Teine on tiitlikaitsja FCI Levadia, kel on ühe rohkem peetud matši juures koos 51 silma. Kalev jätkab kaheksandal kohal (20 mängu, 12 punkti).