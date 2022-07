Ajalugu teinud Rasmus Mägi: põhiülesanne seisab finaalis veel ees

Mägi ütles pärast poolfinaali intervjuus Õhtulehele, et põhiline oli teha oma jooks ära.

„Teadsin, et kui see enam-vähem õnnestub, siis peaks see tagama hea aja ja koha finaalis, sest vorm on korralik. Alati jälgid loomulikult natuke silmanurgast teisi. Aga keskendusin eelkõige enda sooritusele. Koperdasin esimesele tõkkele natuke sisse, võib-olla see oli esimene pisut kriitilisem hetk jooksu ajal. Tagakurvis unustasin ühe koha peal paar asja ära, mida tahtsin ellu viia. Seetõttu seitsmes tõke päris hästi ei õnnestunud ja viimased tõkked polnud ka kõige sujuvamad. Aga jooksu ajal oli tunne, et liikusin enam-vähem kiirelt ja eeldasin ning lootsin, et sellest piisas,“ meenutas ta.