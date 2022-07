KERGEJÕUSTIKU-MM | Jamaika välejalg jätkas oma fenomenaalset seeriat, Alekna poeg andis tormihoiatuse

Naiste seitsmevõistlust on avapäeva järel juhtimas suurfavoriit belglanna Nafissatou Thiam, kellel on koos 4071 punkti, millega edestab isikliku rekordi (ja maailma kõigi aegade kolmanda tulemuse) 7013 punkti graafikut 15 punktiga. Teisel kohal on hollandlanna Anouk Vetter (4010) ja kolmandal ameeriklanna Anna Hall (3991).

MMi medalitabelit on ülivõimsalt juhtimas USA, kellel on koos 6 kulda, 4 hõbedat ja 4 pronksi. Etioopial on võidetud 2 kulda ja 1 hõbe, Poolal 1 kuld ja 2 hõbedat ning Hiinal ja Jamaikal on kõiki karva medaleid üks. Kokku on seni medalirõõmu tundnud 19 riigi kergejõustiklased.