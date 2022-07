TUBLI! Eesti maadluspiiga võitis EMil hõbemedali

Medalimatši jõudis ka Polina Timšina, kes kohtus kehakaalu -36 kg pronksimatšis samuti ungarlanna Krisztina Macsariga. Timšina kaotas matši seisuga 4 : 11 ning pidi leppima neljanda kohaga.



Lohutusringides said veel maadelda kehakaalus -50 kg Darja Jeremejeva ning -54 kg Rebecca Laidna. Jeremejeva kaotas 0 : 2 ja seljaga ukrainlanna Veronika Pavlitšenkole. Laidna kaotas 1 : 2 ja seljaga prantslanna Sihana Omarile.



Eesti tüdrukute lõppkohad:

-36 kg Polina Timsina 4.

-50 kg Anu-Liis Raudsepp 7.

-50 kg Darja Jeremejeva 13.

-54 kg Lisette Böttker 2.

-54 kg Rebecca Laidna 9.



Noormeeste vabamaadluse kehakaalus -38 kg võitis Kaspar Kört 1/8 finaalis seljaga 6 : 2 seisuga itaallast Massimiliano Mazzat. Veerandfinaalis kaotas Kört aserile Kamal Ahmadovile ülekaalukalt 0 : 10. Aser kaotas omakorda poolfinaalis ja seega Kört lohutusringis edasi maadelda ei saa.



Kehakaalus -44 kg piirdus Mikk Talimaa ühe matšiga, kui kaotas 1/8 finaalis poolakale Michal Michniewiczile 0:9. Poolakas kaotas veerandfinaalis ja sellega lõppes ka Talimaa võistlus.



Kehakaalus -48 kg piirdus samuti ühe matšiga Daniel Jasnov. 1/8 finaalis kaotas Jasnov ukrainlasele Nazar Bovtunile 2 : 13. Bovtun kaotas järgmises ringis ning seega oli Jasnovi võistlus lõppenud.



Kehakaalus -57 kg kaotas 1/8 Rasmus Tõnismäe ülekaalukalt 0 : 10 lätlasele Igors Nizinsile. Tõnismäe ei saanud samuti lohutusringis jätkata.



Kehakaalus -85 kaotas Ilja Sobolev 1/8 finaalis aserile Said Pashayevile 0 : 11. Kuna aser jõudis finaali, siis saab Sobolev maadlemist jätakata lohutusringis, kus kohtub grusiini Gigia Lukunidzega. Edu korral kohtub Sobolev pronksimatšis türklase Hasan Duriga.



Esmaspäeval alustavad maadlemist kreeka-rooma maadlejad.