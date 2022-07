KAHJU! Nelli Differt kaotas kahekordsele maailmameistrile ja jäi MMil medalist vaid ühe võidu kaugusele

Nelli Differti ja Rossella Fiamingo vaheline esimene kolmandik lõppes seisuga 3 : 3, aga järgmised neli punkti kuulusid kõik Fiamingole. Korraks suutis Differt veel vähendada vahe kahele torkele ehk seisule 7 : 9, aga siis läks taas itaallana oma teed ja purjetas 15 : 11 võiduni. Differt jäi seega vaid ühe võidu kaugusele medalist, Fiamingo jaoks on aga tulemas juba MMidel kokku kuus medal.

Nelli Differt on hoos! Marie-Florence Candassamy sai alistatud 15 : 10 ja nii on Differt jõudnud veerandfinaali. Kaheksa parema seas kohtub ta peagi itaallanna Rossella Fiamingoga, kes on kahekordne maailmameister.