Allen oli finaali jõudnud meestest ainus, kes saanud tänavu kirja aja alla 13 sekundi (täpsemalt 12,84). Seega oli ta võistluse suursoosikuks ning ühtlasi oli Oregoni MM tähistamas ka tema luigelaulu kergejõustikus, sest edaspidi asub ta tegutsema hoopis Ameerika jalgpallurina, kuna aprillis sõlmis ta lepingu NFLi klubiga Philadelphia Eagles. Seega – mis saanuks olla parem, kui kodusel MMil panna elule tõkkesprinterina kuldne punkt!

Paraku olid saatusel aga 27aastase sportlasega omad plaanid. Kõlas stardipauk, kuid peagi andis täppistehnika teada, et keegi on stardis varastanud ehk enne õiget aega pakkudelt minema sööstnud. Et teatavasti tänapäeval saabub disklahv kohe esimese valestardi järel, saabus närviline hetk: kes patustas ehk kelle medaliunistusele tõmmatakse kriips peale?

Siis selguski, et selleks on Allen. Ja see oli valus tõehetk. Nimelt näeb reglement ette, et vastavalt teaduslikult tõestatud faktidele fikseeritakse valelähe siis, kui sportlane kihutab pakkudelt minema varem kui üks tuhandik pärast kõlanud stardipauku – lihtsalt vastavalt inimvõimetele kuluvat reageerimiseks minimaalselt tuhandik. Tehnika peilis aga välja, et Allenil oli jäänud sellest tuhandikust puudu omakorda tuhandik! Mees üritas küll protesteerida, kuid abi sellest ei olnud ja kohtunikud jäid endale kindlaks: maailma hooaja edetabelijuht pühkigu finaaljooksust suu puhtaks.

„Olnuks ma ühe tuhandiku võrra aeglasem, oleks kõik olnud õnnelikud: „Hei, vägev jooks, maailmameister!“" sajatas Allen hiljem reporteritele. „See on ikka natuke masendav. See värk on nii absoluutne, et ikka täitsa imeb.“

Kui jooksjad tagasi pakkudele kutsuti, ei osanud Allen hingeski aimata, et tema oli mees, kes tegi valelähte. Kui see aga avalikult välja kuulutati, oli ta pehmelt öeldes jahmunud. Koondisekaaslane Grant Holloway mahitas Allenit protesti esitama, aga see kõik oli tulutu, sest ega inimene teatavasti masina vastu ei saa. Kui süsteem näitab, et sportlane on tuhandiku võrra liiga nobe olnud, siis nii on.

„See on kergejõustik,“ nentis hiljem ajaga 13,03 maailmameistriks kroonitud Holloway. „Shit happens.“

Hõbemedali võitnud ameeriklane Trey Cunningham lisas omalt poolt: „Mis puudutab seda valestardifiaskot, siis meie arvates ei teinud ta valestarti. Mitte keegi ei teinud. Me tõesti oleks tahtnud, et ta oleks saanud joosta. Olime lihtsalt segaduses. Kõik arvasid, et ta oleks pidanud jääma stardipakkudele, mitte saama disklahvi.“