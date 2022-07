VIDEO | Aafrika kõrilõikajaks peetud AC Milani jalgpallistaar sai kogeda Itaalia politseinike „armastust“

Intsidendist filmitud videost nähtub, et Elevandiluuranniku päritolu, kuid Prantsusmaal sündinud ja sealse rahvuskoondise eest ka ühe mängu pidanud Bakayoko sunniti autost väljuma. Üks politseinik asus Bakayokot läbi otsima, teine aga võttis autosse istuma jäänud inimese kirbule.

Näis, et politseinike arvates oligi Bakayoko näol tegemist tagaotsitava kurikaelaga, kuid siis saabus areenile kolmas korrakaitsja. Nähtavasti oli tegemist jalgpallihuvilisega, sest ta tegi oma kolleegidele selgeks, et kinni peetud mees on AC Milani jalgpallur. Läbiotsimist toimetanud politseiniku nägu muutus seepeale… Vaadake ise videost, milliseks.