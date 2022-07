HÜVASTI, SPORDIAJAKIRJANDUS? Peep Pahv teenib nüüd leiba peatreenerina korvpalli meistriliigas

„Nende 2000. aasta poistega oli huvitav lugu. See oli umbes 10 aastat tagasi ja meil oli Rakveres noorte turniir. Õhtul oli treenerite bankett, kus oli ikka ka „sooja tehtud“. Pärast on treenerid, kes seal olid seda ikka meenutanud, kuidas ma järsku üks hetk tõusin püsti ja ütlesin, et nende kuttidega ma lähen meistriliigasse ka. Siis küsiti, et no mis mehed, kellega sa lähed? Ma lugesin nimed ette. Ja need mehed on olemas!“ rääkis Pahv teisipäeval, kui ta Keila meistriliigavõistkonna peatreenerina välja hõidati. „Juba siis kuklas tiksus mõte, et võiks nii minna ja kuidagi loogiliselt ongi läinud.“