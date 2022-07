KARM! Suure raha eest Borussiasse toodud väravamasinal avastati vähk

„Sébastien Haller pidi lahkuma haiguse tõttu klubi treeninglaagrist Bad Ragazis ja ta on reisinud tagasi Dortmundi,“ seisab Borussia avalduses. „Ta tundis end pärast esmaspäevahommikust treeningut halvasti. Põhjalike terviseuuringute käigus avastati, et tema munandites on kasvaja. Järgmistel päevadel tehakse erialakliinikus talle edasised uuringud.“