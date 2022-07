Suvist GP-sarja alustav Aigro on saanud väärt nõu Kuopio ülikoolilt

Aigro sõnul ei lähe ta Poola kõige parema vormi pealt, kuna hooaja ettevalmistuse rõhk on talvel ja MMil. „Kindlasti lähen andma endast maksimumi, et saada võrdlusmomenti maailma paremikuga ning saada tagasisidet hetkeseisundist,” ütles Aigro.



Kolmandat hooaega koos Soome suusahüppekoondisega treeniva Aigro sõnul on tänavu tehtud võrreldes varasemaga muudatusi, eelkõige ei ole kavas niipalju võistelda kui eelmisel hooajal. Selja taga on juunis peetud laager Planicas, kus toimub järgmisel aastal ka MM.



„Käesoleva hooaja ettevalmistusperioodil on peamine rõhk treeningute kvaliteedil, varustuse ja jõu arendamisel ning hüpete arvu kasvatamisel. Käisime juuni alguses Planicas laagris ja suve teises pooles on samuti plaan sinna minna, kuid enam me ei ela seal nagu möödunud hooajal. Peamiselt paikneme Kuopios. Siin on hea kompleks ja oleme alustanud tihedat koostööd Kuopio ülikooliga. Tunnen, et selline lähenemisviis annab talveks palju juurde, seda enam, et juba varustuse poolelt astume suurtele koondistele sammu lähemale,” rääkis praegu teist nädalat Soome koondise treeningkeskuses Kuopios harjutav möödunud hooaja lennumäe MMil 19. koha saavutanud 22aastane suusahüppaja.