Maadlusliit ei pikendanud skandaalse treeneriga lepingut, kuid saatis ta ikkagi koos tüdrukutega EMile

Meenutatavasti oli Aaviku käitumisega seotud kaks juhtumit, mida käsitleti põhjalikult meedias ning mis jõudsid ka Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse lauale. Neist esimese puhul pöördus ühe tema endise juhendatava vanem politsei poole, sest piirid treeneri ja sportlase vahel olevat treeningutel haihtunud väga häirival tasemel. Uurimine tulemust ei andnud, sest tõendeid polnud ja Aaviku selgitused usutavad. Teise juhtumi sisuks oli see, et mullu oktoobri lõpus jäi Aavik Viljandi uue maadluskeskuse avamisel kaamerate ette, käevangus üks oma U15 vanuseklassis võistlev hoolealune. Just see teine episood saigi määravaks, et alaliit Aavikuga lepingut ei pikendanud.