Tennisestaar tuli kapist välja: pruudiks on Eestist skandaaliga lahkunud ja alles mullu mehega abiellunud olümpiahõbe!

Enne sõjajuttudeni jõudmist aga skandaalsemast teemast. Kasatkina andis intervjuu idanaabrist vlogerile Vitja Kravtšenkole, kus tunnistas, et tal on tüdruksõber. Postitus sotsiaalmeedias paljastas ka kallima isiku, kelleks on alles mullu mehega abiellunud, kunagi kõva skandaaliga Eesti olümpiakoondisest välja jäänud Natalja Zabijako.