Venemaa parim naistennisist tuli kapist välja: iseendaga rahus elamine on ainus asi, mis loeb

25aastane Kasatkina vastas „Jah!“, kui Kravtšenko küsis, kas tal on tüdruksõber.

Suure slämmi turniiridel parimal juhul tänavustel Prantsusmaa lahtistel poolfinaali jõudnud Kasatkina elab ja treenib Hispaanias ning ta ei hakanud salgama, et nüüd, kus ta on oma seksuaalsest orientatsioonist avalikult rääkinud, teeb mõte Venemaale naasmisest talle hirmu. Seda öelnud, kattis ta pisarate varjamiseks näo kätega.

Alates 2013. aastast on Venemaa seadused keelanud igasuguse arutelu LGBTQ-suhete üle, sest seda peetakse alaealistele „ebatraditsiooniliste seksuaalsuhete propageerimiseks”. Alles esmaspäeval tegid Venemaa riigiduuma saadikud ettepaneku võtta vastu uus seadus, mis keelaks täielikult LGBTQ-suhete „reklaamimise“ positiivses või neutraalses valguses ning LBGTQ-sisu näitamise kinodes.

„Seal [Venemaal] on palju teemasid, mis on veelgi tähtsamad, kui need keelatud teemad, kuid ma pole üllatunud,“ märkis Kasatkina.

Ta lisas, et nii-öelda kapis elada on mõttetu. Kuid kes soovib kapist välja tulla, siis on igaühe enda otsustada, kuidas seda täpselt teha või kui palju sellest rääkida. „Iseendaga rahus elamine on ainus asi, mis loeb,“ rõhutas Kasatkina.

Kravtšenko küsis tennisistilt ka Ukraina sõja kohta. Õigemini küsis ta, mida Kasatkina praegu kõige enam soovib.