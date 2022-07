HEA ALGUS! Vormi koguv Kontaveit alustas Hamburgis võidukalt

Esimeses setis näitas Kontaveit võimu, kui esimest oma servigeimi hoidis ja seejärel juba Bara pallingu murdis. 6 : 3 setivõit võttis aega vaid pool tundi ning jäi tunne, et Kontaveit on juba heas vormis.

Teises setis nägime aga kuidas Kontaveit vajab pika mängupausi järel aega eeskätt selleks, et füüsiliselt oma parimale tasemele jõuda. Kui mänguliselt suutis ta kohati väga head taset näidata, siis teise seti keskel läks tal just füüsiliselt keeruliseks. Sellele juhtisid ta Inspira kanalil matši kommenteerinud Toomas Leius ja Riho Kallus tähelepanu, kuidas Kontaveit on näost punane ja ei liigu enam nii särtsakalt.

Seejuures polnud Kontaveidi Hamburgisse tulek üldse pikalt ette planeeritud tegevus. „Sain alles reede õhtul teada, et mul on võimalik siia turniirile tulla ja see jäi päris viimasele minutile. Valmistusin tegelikult kõvakatte hooajaks ehk ettevalmistus selleks turniiriks liiga hästi ei kulgenud. Mul on väga hea meel siin olla!” tunnistas ta väljakuintervjuus.