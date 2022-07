HULLUKS LÄINUD?! Paljastati jalgpalliajaloo üks pöörasemaid ideid

Mõned jalgpalliuuendused ei pruugi olla sugugi halvad – koroonapandeemia ajal käiku läinud viis vahetust kolme asemel on maailmas vägagi positiivselt vastu võetud ja äkki oleks tõesti jumet, kui 90 minuti asemel mängitaks vutti ametlikult 60 minutit ja kell seiskuks iga kord kui pall auti lendab.

Aga iga sellise positiivse idee kohta on ohtralt vastupidiseid näiteid: hiidklubide plaan superliigaks, autide välja vahetamine sisselöökidega, ABBA stiilis penaltiseeriad, karistuslöökide iseendale lahti mängimise õigus…

Kumba kategooriasse kuulub videokohtunike süsteem VAR, peab näitama tulevik. Üldiselt vist paremate sekka, aga ilmselgelt peidab see endas jätkuvalt ohtralt probleeme ja ajuvabadusi.

Pöörane idee, millest see lugu räägib, erineb eelmainitutest selle poolest, et see polnuks püsiv muudatus, vaid ühekordne aktsioon. Aga see teeb sellest äkki isegi veel hullumeelsema mõtte.