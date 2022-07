NIMEKIRI AINA TÄIENEB! Kalev/Cramo käitub rivaale tühjaks tehes väga nutikalt

BC Kalev/Cramo on pärast kevadist põrumist võtnud asja väga tõsiselt käsile, et uuel korvpallihooajal sarnane häbi ei korduks. Suur osa sellest plaanist on lisaks enda tugevdamisele ka rivaalide nõrgendamine: kui võtta arvesse ka peatreeneri palkamine, on Eesti meisterklubist Pärnust enda manu toodud juba neli (!) meest.