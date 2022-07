RAHA TAHA? Hullus hoos Eesti parimat e-sportlast saab nüüd toetada New Yorgi börsil

Alustame tagantpoolt. Ropz liitus FaZe’iga, täpsemalt selle Counter-Strike'i tiimiga, käesoleva aasta algul. Kui esialgu räägiti, et tehingu väärtus oli miljoni kanti, siis hiljem pajatas eestlane „Mis siin toimub?“ veebisaates, et pigem vahetas FaZe’i ja tema endise koduklubi Mouzi vahel omanikku siiski kuuekohaline summa. Igatahes oli diil väga-väga hea, sest peale ropzi liitumist on FaZe järgmised seitse kuud on hoidnud Counter Strike’i maailma oma hirmuvalitsemise all.