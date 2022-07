Eesti noortetreenerite raske elu: vastutus on tohutu, palk armetu

Et Karmen Bruusile, Rasmus Mägile ja teistele meie sporditippudele tuleks järelkasvu, on vaja häid treenereid. Et Eesti lapsed liikuma saada, on vaja häid treenereid. Selmet noortega möllata, vahetavad head treenerid aga millegipärast elukutset. Siin tuleb otsa vaadata Eesti riigile.