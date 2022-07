Tänak kommenteeris Rovanperä vägevat hooaega: tal on terve sarja peale parim auto

Tänavust autoralli MM-sarja on täielikult valitsenud 21aastane Kalle Rovanperä. Toyota piloot on võitnud esimesest seitsmest rallist viis ning kogunud pea kaks korda rohkem punkte kui üldarvestuses teisel kohal olev Thierry Neuville. Eriti muljet avaldav oli ta Rally Estonial, kus edestas lõpuks tiimikaaslast Elfyn Evansit enam kui minutiga. Hyundai piloodi Ott Tänaku sõnul peitub noore konkurendi edu saladus paljuski tõsiasjas, et tal on WRCs parim auto ning suurepärane tiim.