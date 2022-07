TAGASILÖÖK: maailma kiireim mees sai vigastada ega osale teatejooksus

27aastane ameeriklane ise ütles pärast teisipäeval toimunud poolfinaali, kus jäi ajaga 20,68 kuuendaks ega edenenud finaali, et teda segas jooksu ajal lihaskramp. Hiljem kinnitas siiski tema agent Reutersile, et sprinter sai vigastada. Tegu pole tõsise traumaga, ent 4 x 100 m teatedistantsi eeljooksude toimuvad juba reedel, finaal on kavas laupäeval.

Kerley võiduajaks 100 m jooksu finaalis oli 9,86. Eeljooksus sai ta kirja ka 9,79.

USA on 4 x 100 m teatejooksus kindel kullasoosik. Tõsi, seda eeldusel, et nad on teatevahetusi harjutanud. Enne Tokyo olümpiat sellele eriti aega ei pühendatud. Tulemus: eeljooks ebaõnnestus, finaalist jäädi esimesena välja.

200 m jooksu Doha maailmameister Noah Lyles kinnitas siiski, et tänavu on teatejooksudele rohkem keskendutud. „Ütleksin, et oleme selleks valmistunud rohkem kui varasematel aastatel. Tunneme end päris mugavalt. Olen seda öelnud juba aastaid: kui mina olen teatenelikus, siis me ei kaota. Jutul lõpp. Võib-olla purustame ka maailmarekordi,“ vahendas enesekindla Lylesi sõnu portaal Letsrun.com.

Maailmarekord on 36,84, selle jooksis välja Jamaica nelik (Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake, Usain Bolt) 2012. aasta Londoni olümpiamängude finaalis. Doha MMil oli USA võiduajaks 37,10.

100 m distantsil said ameeriklased kolmikvõidu. Kerley järel tuli seal teiseks Marvin Bracy 9,88ga ja kolmandaks sama ajaga Trayvon Bromell.