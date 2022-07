Mike Tyson usub, et tal pole enam kaua elada jäänud

„Olen alati inimestele, kellel pole suurt raha olnud ja kes arvavad, et see teeks neid õnnelikuks, öelnud: kui sul on palju raha, siis sa ei eeldada, et keegi sind armastab. Kuidas ma saan sulle oma armastust kinnitada, kui sul on 500 miljardit dollarit?“ mõtiskles „Raudne Mike“.

„See annab sulle vale turvatunde. Sa usud, et midagi ei saa juhtuda. Sa usud, et oled võitmatu, kui sul on palju raha, kuid see pole tõsi. Seetõttu ütlen ma alati, et raha ei tähenda turvatunnet,“ jätkas Tyson. „Mis see turvatunne üldse on? Ma ei tea. Kas see tähendab, et kui sul on palju raha, ei jää sa haigeks, või ei saa sa auto alla jääda? Kas raha saab sind selle eest kaitsta?“