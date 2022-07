Paide pusis Jerevani tuulelahingus välja väravateta viigi

Kuna Armeenia liiga pole veel alanud, oli kohtumine väljakuperemeeste jaoks tänavuse hooaja esimeseks ametlikuks matšiks ning vähemalt avapoolaja esimesel poolel paistis see selgelt ka silma. Kuigi Paide pidi rassima vastutuult, tekkisid paremad võimalused Eesti meistrisarjas neljandal kohal paikneval klubil. Neist kõige ohtlikum sündis juba 6. minutil, kui vastaste karistusalasse purjetas Deabeas Owusu Sekyere. Hollandi kodakondne andis värava eest läbi terava palli, kuid paraku jäid Kaimar Saagil loetud sentimeetrid puudu, et nahkmuna tabada ja see puuri susata.