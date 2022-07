FIA president loodab, et maailm näeb veel kunagi Michael Schumacherit

Endine Ferrari tiimi boss ja praegune FIA president Todt on üks vähestest, kellel on olnud luba pärast õnnetust Schumacherit külastada. Endine võidusõiduäss viibib Genfi residentsis, kus tema eest kannab peaasjalikult hoolt abikaasa Corinna ning avalikkus teab tema tegelikust tervislikust seisukorrast väga vähe.

Todt on vahel selle kohta üht-teist avaldanud, kuid ikka viisil, mis ei luba liiga suuri järeldusi teha. Nii ka seekord.

„Ma ei igatse teda, sest ma näen teda,“ lausus 74aastane prantslane, kui talt Schumacheri kohta päriti. „Jah, on tõsi, et ma vaatan koos Michaeliga võidusõite. Kuid loomulikult, ma arvan, et ma igatsen kõike seda, mida me koos tegime.“

Todt lisas, et ta loodab, et maailm näeb veel kunagi tema kallist sõpra ja avaldas, et Schumacher pole „kunagi muutunud“.

„Ma ei jäta teda üksi. Mul on tema enda, Corinna ja tema perekonnaga nii palju ühiseid mälestusi. Kogetu ilu on osa meist ja see läheb edasi,“ ütles Todt, kelle aegadel Ferraris võitis Schumacher viis MM-tiitlit.

Kui Todt annab avalikkusele Schumacheri osas positiivse tooniga vihjeid, siis vormeliässa kunagine mänedžer Willy Weber süüdistas ühes hiljutises usutluses Schumacheri perekonda mehe seisundi kohta valetamises.

Weber ütles, et talle pole pärast üheksa aasta tagust õnnetust Schumacheri tervise kohta uut infot jagatud ja et ta on seetõttu vihane.