Janari Jõesaare karjäär jätkub Poola kõrgliigaklubis

„Ma olen õnnelik ja ootusärevuses, et saan algaval hooajal Anwilis mängida,“ vahendas eestlase mõtteid klubi kodulehekülg. „Olen meeskonna fännide ja koduhalli õhkkonna kohta kuulnud palju head. Loodan, et meil tuleb hiilgav hooaeg. Tahan, et pääseksime kõikides sarjades kaugele.“

Anwili peatreeneri Przemyslaw Frasunkiewicz on Jõesaare seniste tegemistega täpselt kursis. „Olen teda kaua jälginud ja soovisin ka mitu korda võistkonda tuua. Lõpuks see õnnestus. Kindlasti mängis selles olulist rolli FIBA Europe Cup. Möödunud hooajal meil sellist võimalust pakkuda polnud,“ selgitas ta.

Peatreener lisas, et Jõesaar torkas heas mõttes silma ka Eesti ja Poola MM-sarja valikmängus. „Tema suur eelis on võime tegutseda positsioonidel 2-4. Mul oli niisugust pallurit väga vaja. Ta on hea viskaja ja sekkub tõhusalt ka lauavõitlusse. Olen õnnelik, et suutsime ta siia meelitada,“ lausus Frasunkiewicz.