SUPER! Kontaveit alistas Vene tennisisti kahes setis ning pääses finaali

Tenniseportaal Tennisnet.ee kirjutab, et Venemaa naiste tennises sünnib peaaegu igas aastakäigus mõni mängija, kellelt loodetakse tulevikus suuri võite, kuid praegu 21aastane Potapova paistab nende seas eriliselt silma – tema teed tähtedeni nähti viis-kuus aastat tagasi selgelt, aga ta ei ole seda teed läbinud.

„Potapova oli 2016. aasta suvel pärast Wimbledoni noorteturniiri võitmist maailma juunioride esireket ja seda 15aastaselt,“ analüüsib portaal vastaseid. „Võrdluseks: Anett Kontaveit polnud selles vanuses isegi veel juunioride esikümnes, ehkki võitis ka napilt enne 16. sünnipäeva Orange Bowli, ent 21aastaselt oli Eesti esireket juba TOP50 seas. Potapova on praegu maailma 63. reket ja see ongi tema karjääri kõrgeim koht. Seega pole kahtlustki, et Anetti esimesed aastad täiskasvanute klassis olid edukamad, ehkki teda nii suureks täheks kui Potapovat omal ajal ei peetud.“