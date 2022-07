Hyundai ei lubanud Tänakul ega Neuville’il Soomes testimise ajal intervjuusid anda

Teisipäeval alustas Hyundai valmistumist kahe nädala pärast algavaks Soome MM-ralliks. Kolmapäeval jälgis Iltalehti tiimi sõitjate Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i tegemisi. Katsel viibinud Hyundai bossiga oli kokku lepitud, et mõlema sõitjaga saab pärast lõunapausi intervjuud teha.

Iltalehti reporter ja teine sündmuste tulipunktis viibinud Soome ajakirjanik marssisid lõunapausi ajal prooviauto teenindusjaama. Ühtäkki teatas aga Hyundai boss, et intervjuud ei ole võimalik teha. Käsk olevat tulnud kuskilt kõrgemalt.

Neuville ja Tänak on tänavu oma meeskonna kohta ausaid ja värvikaid kommentaare andnud. Tiimi tulemused on olnud nõrgad ning võistkonnal pole endiselt kindlat juhti.

Möödunud nädalavahetusel selgus Rally Estonial, et Hyundai jääb Toyotale alla ka kiiretel kruusateedel. Hyundai peaks leidma mingi imelahenduse, et kahe nädala pärast Toyotale väljakutse esitada.

„Meil on olnud raskeid aegu, sest kaotasime eelmisel aastal meeskonnajuhi. Lisaks on maailmas kriisid ja uued reeglid tulid liiga kiirelt. Kindlasti vajame tugevat tiimijuhti,“ rääkis Tänak pärast kodurallit.

„Töötame pidevalt selle nimel, et Hyundai tõuseks sellisele tasemele, et suudaks Toyotaga võistelda. Aga Toyota on praegu väga tugev, nad arenevad pidevalt ja liiguvad edasi. Meil seisab suur töö ees,“ lisas Tänak.