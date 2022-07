ÜLEVAADE | Millised on Eesti kümnevõistlejate võimalused MMil?

Võistlusega tehakse algust Eesti aja järgi laupäeva õhtul, kui kavas on avaala 100 meetri jooks. Stardis on kokku 23 võistlejat, kellest 16 on tänavu kümnevõistluses tulemuse kirja saanud. Parima hooaja tippmargiga asub võistlustulle olümpiavõitja Damian Warner, kes kogus mai lõpus Götzises 8797 punkti. Kanadalast võib pidada kindlaks kullasoosikuks, eriti arvestades tema stabiilsust. Mullu avas 32aastane kergejõustiklane hooaja Götzises 8995 silmaga ning võitis Tokyo OMil kulla 9018 punktiga, kerkides ühtlasi kõigi aegade edetabelis neljandaks. Märtsis võitis ta Belgradi sise-MMil kulla seitsmevõistluses 6489 silmaga.