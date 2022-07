Flora lõi tabeli eelviimasel puuri palle täis. „Palju räägiti sellest, et Legion peaks kunagi lagunema. Täna see juhtus.“

Legioni peatreener Denis Belov tõdes matši järel Soccernet.ee otseülekandes, et oli mänguga väga pettunud. „Palju räägiti sellest, et Legion peaks kunagi lagunema. Täna see juhtus. See on jalgpalli osa: noored ei saa kogu aeg mängida ühesuguselt. Täna oligi see, et meid ei olnud esimesel poolajal väljakul. Ja oligi kõik. Plaan ei toiminud. See on minu vastutus, aga tegin midagi valesti. Teeme järeldused ära ja hakkame edasi töötama,“ kurtis ta.