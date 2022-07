Vabatreeningul parimat minekut näidanud Jüri Vips tuli kvalifikatsioonis esikaheksasse

Vabatreeningu järel oli Vips küllaltki positiivselt meelestatud. „See tuli üllatavalt hästi välja. Arvasin, et mul läheb üsna kehvasti, aga me ei läbinud kuigi palju ringe. Ilmselt on sprint ja põhisõit rehvidele nõudlikum ja meie suhtes samuti. Aga vabatreenigul oli kõik täitsa okei,“ vahendas tema sõnu vormel 2 sarja kodulehekülg.

„Oleme tänavu vormeli kallal väga kõvasti vaeva näinud ning oleme terve aasta vältel olnud kiired. See näitab, et raske töö tasub end ära, kuid peame samas vaimus jätkama,“ lausus Vips, lisades, et meeskond küll eeldas, et nende vormel on kiire, ent nad on siiski oma ootusi ületanud.