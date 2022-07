VIDEO | RÖÖPRÄHKLEMINE: kuidas paluda kallima kätt nii, et värskelt tätoveeritud Jose Mourinho minema ei jookseks?

AS Roma jagab oma sotsiaalmeedias videot, mida võib pidada nii armsaks kui ka äärmiselt ebamugavaks. Selle staarideks on kaks klubi fänni, kes väisavad parajasti võistkonna treeningbaasi ja paluvad pilti ka Mourinholt.

„Ideaalne, aitäh!“ sõnab Mourinho ja üritab fännide juurest lahkuda. Kuid meessoost toetaja palub tal veidi oodata. „Okei,“ vastab treener, kuid üritab järgneva kümne sekundi jooksul veel kaks korda minema lipsata, kuid jääb alati palvetele vastates seisma. Seejärel alustab fänn oma näitsiku ees juttu, kuidas too on kõige tähtsam inimene tema elus jne.

Esialgu on Mourinho olukorrast silmnähtavalt kahtleval seisukohal, kuid mida jutt edasi, seda rohkem ta näib olukorra sisu mõistvat. Kui fänn põlvili laskub, on mehe näol juba naeratus, ning ta isegi aplodeerib tunnustavalt.

Ise tegi jalgpalliguru käepalumistriki ära juba ammu: nad on abikaasa Mathildega, noorpõlvekallimad, kes abiellusid aastal 1989. Läbi aastate on meediast ikka läbi käinud jutud, et Mourinho otsib ka teiste naiste lähedust – näiteks 2018. aastal kirjutas The Sun, kuidas portugallasel on 14 aastat noorem „sõbranna“, kellega koos on käidud eksootilistel puhkusereisidel –, kuid abielupaar püsib endiselt koos.