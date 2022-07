Kergejõustikulegend lükkas karjääri lõpetamise ühe jooksu võrra edasi

Felix ütles, et USA treeneritel õnnestus ta veel üheks jooksuks tagasi rajale meelitada „Treenerid uurisid, kas ma olen saadaval. Ma ei kavatsenud mingil juhul keelduda,“ vahendas sportlase sõnu AP.

Felix on võitnud 13 MM-kulda, kolm hõbedat ja kolm pronksi. Olümpialt on ta saavutanud seitse kuldmedalit, kolm hõbedat ning ühe pronksi. Lisaks on spordilegend 4 x 400 m distantsil sisemaailmameister.