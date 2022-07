Leclerc edestas Prantsusmaa GP kvalifikatsioonis Verstappenit, Sainz sai karistada

„See oli suurepärane ring. Mul pole see terve nädalavahetuse jooksul välja tulnud – nüüd õnnestus. Pean tänama selle eest Carlost. See oli suurepärane meeskonnatöö,“ lausus Leclerc BBC vahendusel.

„Charles peab Maxiga võitlema, aga usun, et ta saab hakkama. Tähtis on, et start õnnestuks. Olen olnud terve nädalavahetuse jooksul kiire, seega tunnen natuke pettumust, kuid olen õnnelik, et Charles sai parima stardikoha. Täna näitasime, et oleme tugev tiim ning aitame üksteist,“ sõnas Sainz.