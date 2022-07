Uibo jätkab MMil head võistlust, Õiglane ebaõnnestus kettaheites

Maicel Uibo sai A-grupis avakatsel kirja 46.52, mis jäigi sportlase parimaks. Seitsme ala järel on tal koos 5934 punkti. Võrreldes rekordiseeriaga on miinust 104 silma.

Esimese jooksu võitis Johannes Erm hooaja tippmargi 14,38ga. Teiseks tuli suurepärast võistlust tegev Zachery Ziemek, kes sai kirja 14,47. Uibo finišeeris kolmandana ajaga 14,49 – isiklik rekord on vaid kuue sajandiku võrra parem.

Kuue ala järel on liider jätkuvalt Owens, kel on nüüd koos 5596 punkti. Talle järgnevad LePage (5488), Ziemek (5384), Kyle Garland (5364) ja Mayer (5357). Erm (5190) on üheksas, Uibo (5136) hoiab 12. ja Õiglane (5080) 17. kohta.