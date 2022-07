Uibo jätkab MMil head võistlust, Õiglane katkestas

Maicel Uibo sai A-grupis avakatsel kirja 46.52, mis jäigi sportlase parimaks. Seitsme ala järel on tal koos 5934 punkti. Võrreldes rekordiseeriaga on miinust 104 silma.

Johannes Ermi parim kettakaar B-grupis kandus 44.18 m peale. 24aastane eestlane heitis võrreldes rekordvõistlusega pea meetri jagu rohkem, samas isiklik tippmark on 49.39.

Üldarvestuses kerkis LePage liidriks, tal on koos 6427 punkti. Teiseks langes Ayden Owens-Delerme (6309), kolmas on Zachery Ziemek (6221). Erm (5940) on kümnes, kaotades oma rekordiseeriale 236 punktiga. Uibo (5934) hoiab 11. kohta.