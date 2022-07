Uibo tuli MMil seitsmendaks, kuld Mayerile

B-grupi parima tulemuse eest hoolitses Niklas Kaul (69.74 ja võib ohustada viimasel alal 149 punkti kaugusel olevat Uibot), aga enda tänavuse tipptulemuse tegi ka Lindon Victor. 66.30 hoiab teda neljandal kohal, kuid Grenada mees on väga niru 1500 meetri jooksja – vahe Uiboga on 109 silma, mis jooksuajas alla 20 sekundi.

Uibol on kaheksa alaga koos 6938 punkti ning on kuuendal kohal. Oma rekordigraafikule (8604) kaotab ta 135 silmaga. Erm on 6759 punktiga 11., enda rekordiseeriaga võrreldes on tal miinust 236 silma.