JUHUS? Messi naine postitas Instagrami seksikad joogapildid, Ronaldo kaasa vastas kähku veelgi vürtsikama videoga

Olgu naiste omavahelise rivaalitsemisega kuidas on, kuid oma meestest hoolivad nad väga. Antonela on Messi noorepõlvearmastus. Suhe tehti teatavaks 2008. aastal, abiellusid nad aga viis aastat tagasi. Messide peres kasvab kolm last.

Ronaldo ja Georgina on kokku elanud kuus aastat, kuid teadaolevalt nad veel abielusadamasse tüürinud ei ole. Peres sirgub viis last, kellest kaks on ühist ja kolm vanemat on Ronaldole sünnitanud surrogaatemad. Aprillis tabas perekonda tragöödia, kui Georgina tõi ilmale kaksikud, kellest üks aga suri.